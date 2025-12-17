WONと五十嵐ハルによる初のコラボレーション楽曲「ノイジーダンス」が、12月24日に配信リリースされる。 （関連：【画像】WON×五十嵐ハル、初のコラボレーション楽曲「ノイジーダンス」ジャケット） 本楽曲は、作曲を五十嵐が担当。作詞を両者が手掛け、男女の痴話喧嘩をコミカルに描いた楽曲に。アッパーな曲調で両者の掛け合いが耳に残る、中毒性の高い楽曲に仕上がっている。 リ