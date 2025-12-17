北海道日本ハムファイターズの今川優馬（28）が12月14日、Instagramを更新。同僚の清宮幸太郎（26）と結婚式場を訪れた際の写真を公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。 【関連】中堅選手退団の”穴”をどう埋める？ 日本ハムの2026年戦力分析：ドラフト戦略と退団選手から見えた「緊急補強ポイント」【北海道日本ハムファイターズ編】 「ご報告」と題され、投稿された写真は、ラグジュアリーな空