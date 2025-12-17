来年3月末をもって終了することが複数のメディアから報じられている『サン！シャイン』（フジテレビ系）。今年9月からは佐々木恭子アナが新たに仲間に加わっていた。「佐々木アナにとって、朝のワイドショーは『とくダネ！』（同系）以来15年ぶりのこと。本人も俄然やる気を見せ、メインキャスターである谷原章介さんとの同い年コンビで盛り上げていました」（芸能記者）だが、結果的には投入もむなしく、打ち切りが報じられる