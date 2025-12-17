※12月25日、東証グロース市場に上場予定のリブ・コンサルティング [東証Ｇ]は17日、公開価格を発表した。 ●リブ・コンサルティング 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月25日 事業内容：総合経営コンサルティング業務及び企業経営に関する 教育・研修プログラムの企画・運営 公開価格：1000円 仮条件：920円～1000円 想定発行価格：920円 上場時発行