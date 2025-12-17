12月15日、人気音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと幾田りらが、音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！ クリスマス LOVE SONG Fes.』（TBS系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、幾田の“激変”ぶりが話題を呼んでいる。YOASOBIのボーカルとして、『夜に駆ける』や『アイドル』などヒット曲を生み出してきた幾田。2023年に発売した1stアルバム『Sketch』は全曲を自分で作詞作曲し、ワンマンツアーを開催するなど、ソロで