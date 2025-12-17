竹内涼真さんが2026年1月期ドラマ『再会〜Silent Truth〜』で、今期話題となったラブコメ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の勝男とは180度異なる顔を見せる。初恋の相手と23年ぶりに“刑事と容疑者”として再会する切ないヒューマンラブミステリーで、井上真央さんと初共演を果たす。【画像】豪華6人のキャスト陣を見る23年ぶりの再会は、刑事と容疑者として――竹内涼真×井上真央が織りなす切ないミステリー■初恋の人は殺人容