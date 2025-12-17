小学校の給食無償化を巡り、自民、日本維新の会、公明の3党は公立小を対象に自治体を支援する基準額を、児童1人当たり月5千円を超える金額とする方向で調整に入った。18日にも協議し、合意を目指す。関係者が17日明らかにした。