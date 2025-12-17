１７日午後４時１０分頃、東京都小平市学園西町の交差点で、乗用車がトラックに衝突し、弾みで押し出されたトラックが近くにいた歩行者の男女３人と接触した。３人と、乗用車の男性運転手が病院に搬送された。いずれも命に別条はないという。警視庁小平署が事故原因を調べている。現場は西武多摩湖線一橋学園駅近くの店舗やマンションなどが立ち並ぶ地域。