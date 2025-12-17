ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）が１７日、都内で主演映画「天文館探偵物語」の公開御礼舞台あいさつに登壇した。舞台に登壇すると、観客に向けて、「ライブ会場だと思って盛り上がってください！」と呼びかけて笑わせた。今作は鹿児島の繁華街・天文館が舞台。ロケも現地で行われ、寺西は縁ができたという。「芋焼酎好きなんですよ。鹿児島の方に芋焼酎をいまだに送っていただいております」と笑顔で明かし、「最近も１２