9人組女性アイドルユニット高嶺のなでしこが17日、ダイバーシティ東京プラザフェスティバル広場で700人のファンを集めて、この日に発売のファーストアルバム「見上げるたびに、恋をする」の発売記念ミニコンサートを開いた。収録曲16曲の中から「花は誓いを忘れない」「この世界は嘘でできている」「メランコリックハニー」「初恋のこたえ。」「アイドル衣装」「美しく生きろ」の6曲を熱唱した。途中でグループの“公式ママ”の