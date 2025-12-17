Image: Amazon オムロンの電子体温計がAmazonのクリスマスタイムセールに登場。15％オフで1860円です。 オムロン けんおんくん 1,860円 Amazonで見るPR クリスマスや年末年始、寒い冬到来で、風邪をひいたときのための体温計。今年はインフルエンザが猛威を奮っていますので、体温計なんて家族の人数だけあってもいいわけです。体調悪いなか「体温計そっち