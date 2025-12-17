TBSで12月27日、特別番組『幹事Xと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ?〜』(24:10〜25:10 ※関東ローカル)が放送される。『幹事Ｘと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？〜』放送この番組は、「ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？」をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組。決まっているのは名店の予約と幹事のみ。今回、幹事に指名されたのは櫻井翔。ある名店で6人分の予約が取れてい