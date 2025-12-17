仕事中に思うよう作業が進まないことにイライラしてしまうなんてこともあるかと思います。スケジュールやノルマなどで時間的にも余裕がなかったりすると、なおのこと焦りと共に苛立ちを感じることもあるでしょう。筆者知人の配送業者には毎回イライラしてしまう配送先があったようなのですが…… 配送業者「少々お待ちください」の返答から出てこない！ その理由は？