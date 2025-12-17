角田は来季テスト＆リザーブドライバーに自動車レースF1のレッドブルに所属していた角田裕毅は、来季テスト＆リザーブドライバーに役割を変える。そんな中、レッドブル公式は角田に向けて粋な思い出動画を作成。それを見る本人の反応を収めた動画に、海外ファンからは惜別の声が相次いでいる。角田に手渡されたスマートフォン。そこに映し出されているのはこれまでチームで重ねた角田の軌跡だ。チームの企画で挑戦したダンスや