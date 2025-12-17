福岡市博多区の福岡アンパンマンこどもミュージアム in モールで17日、女優で声優の戸田恵子さんによる絵本の読み聞かせが行われました。 ■戸田恵子さん「僕はアンパンマンだ。」福岡アンパンマンこどもミュージアム in モールに登場したのは、女優で声優の戸田恵子さんです。テレビアニメ「それいけ！アンパンマン」でアンパンマン役を務める戸田さんは、11年ぶりに福岡の会場に登場しました。■戸田