曽根優アナは北海道出身で１９９７年に入局。旭川局、札幌局、広島局などを経て、現在は東京アナウンス室に所属する。五輪、サッカーＷ杯、ＮＦＬのスーパーボウルなどスポーツ番組への出演が中心だ。１２年のロンドン五輪の男子サッカー・スペイン戦。優勝候補と言われた相手に、劇的な勝利を挙げた一戦（１−０）を担当した。２２年のサッカーＷ杯でもドイツ戦でのジャイアントキリング（２−１）を伝えた“奇跡を呼ぶ男”だ