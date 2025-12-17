◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者アンソニー・オラスクアガ（４回２分３７秒ＴＫＯ）同級４位・桑原拓●（１７日、東京・両国国技館）ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチが行われ、王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国／帝拳＝は、４回２分３７秒ＴＫＯで、挑戦者の同級４位・桑原拓（３０）＝大橋＝を退けた。オラスクアガの親友で前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタ