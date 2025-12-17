11月30日に通算49枚目、自身初の配信シングル「一樹（いちじゅ）」（DLのみ）がリリースされたばかりの中島みゆき、実に21年ぶりのMV集『THE FILM of Nakajima Miyuki ?』と、2000年代を象徴する大ヒットアルバム『Singles 2000』のリマスター盤が同時発売となった。中島みゆきの歌声は、デビュー以来、数多くの名曲とともに人々の心に寄り添い続けてきた。そんな、誰もがどこかで聴いたかもしれない中島みゆきの名曲に再び出会う