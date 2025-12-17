１６日、停泊中のニウエ籍の船舶「栄耀３」に乗船し、書類の照合を行う馬村出入境検査所の検査官。（海口＝新華社配信）【新華社海口12月17日】中国海南省澄邁（ちょうまい）県馬村港の出入境辺防検査站（出入境検査所）は、貨物船に職員が直接乗船して検査を行う船上検査サービスを導入し、通関の円滑化を進めた。海南島全域を独立した税関管理区域とする海南自由貿易港の「封関」運営が18日に始まるのを受けた措置で、船側は