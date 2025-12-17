「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑戦したが、４回２分３７秒ＴＫＯ負けを喫した。ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に敗れた昨年５月以来２度目の世界挑戦となったが、またも王座獲得はならず。また、右目の眼窩（がんか）底を骨折した疑いがあり、試合後の会見後に病院に向かった。オラスクアガは４度