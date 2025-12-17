昨年のＮＡＲ（地方競馬）年度代表馬ライトウォーリア（牡８歳、川崎・内田勝）の引退式が１７日、川崎競馬８Ｒ確定後に行われた。１９年８月にＪＲＡでデビューし、２２年夏に川崎競馬へ移籍。２４年の川崎記念では７番人気の低評価を覆し、グランブリッジを頭差封じての逃走劇で待望のＪｐｎ１制覇。川崎競馬所属として初の年度代表馬に選出された。３日の勝島王冠（大井）３着がラストランだった。その川崎記念で手綱を取