煽られた末の惨敗、すぐには立ち直れなかった。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。今大会に初参戦したアントニー（マテンロウ）がライバルに強烈な煽りを受けた上に大敗し、苦悶の表情を浮かべるシーンがあった。【映像】最強ポーカー芸人、煽ら