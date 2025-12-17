アヤックスで出場機会を掴み、コンディションを上げたいところだ(C)Getty Images今年7月にアーセナルを退団し無所属となっていた冨安健洋が、オランダのアヤックスと契約を結んだ。期間は今季終了までと伝えられている。同国屈指の名門を新天地として、今後は久々の公式戦出場を目指すことはもちろん、北中米ワールドカップ（W杯）が半年後に控える日本代表への復帰も、現実的な目標になりそうだ。【動画】アヤックス加入の冨安