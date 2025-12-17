NTTが新会社を設立し、自動運転の社会実装を加速します。NTTは17日、自動運転サービス導入を支援する新会社「NTTモビリティ」を15日に設立したと発表しました。バスやタクシーなどの交通事業者や自治体に対して、自動運転の車両導入から運用、遠隔監視のシステムなどをワンストップで手がけます。これまでNTTはグループ各社で地域に合わせた自動運転の実証実験を進めていて、地方を中心に交通手段が減少する中、グループの知見を集