衆議院は17日、自民党と日本維新の会が提出した議員定数削減法案について、臨時国会で結論を出さず、「継続審議」とすることを正式に決めた。その後、選挙制度をめぐり各党は、同日開催された衆議院選挙制度協議会で案を報告しあった。協議会の逢沢座長は、各党に対して、理想とする選挙制度と現行の小選挙区比例代表並立制に修正を加えた制度の二つのパターンについて、党内の議論を求めていた。協議会の終了後、逢沢座長は「現行