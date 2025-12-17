2025年も残り2週間となる中、そろそろ気になり始めるお正月のお楽しみといえば“福袋”です。12月に入り、各社から次々と2026年の福袋が発表されています。様々な福袋を買い続けて40年以上になる、福袋研究家に2026年のトレンドを聞きました。「福袋カレンダー」運営 福袋専門家・ももジイさん：「体験型」福袋が人気がありまして、最近は目立ってきています。東武百貨店は、若い女性から大人気だという「私もアイドル！私推し福袋