17日午前、北海道千歳市の高速道路で、新千歳空港に向かう空港連絡バスが炎上する火事がありました。バスには乗客・乗員あわせて41人が乗っていました。■「真っ黒になって火が噴き出した」17日午前、北海道千歳市の高速道路で撮影された映像では、前方に黒い煙があがっています。炎上していたのは空港連絡バス。炎はバスの後部からあがっています。別の動画では、車内から大量の白煙とともに火が噴き出す様子も。17日午前11時40分