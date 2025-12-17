レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級で24年パリ五輪王者の文田健一郎（ミキハウス）が17日、自身のインスタグラムを更新。同五輪以来1年4カ月ぶりの復帰戦となる全日本選手権（18日開幕、東京・駒沢体育館）をケガのため欠場すると発表した。文田は「日頃よりたくさんの応援ありがとうございます。12月18日の天皇杯グレコローマン63kg級に出場予定でしたが、怪我により棄権することとなりました」と報告。「楽しみに