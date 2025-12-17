４人組Ｋ−ＰＯＰグループ「ＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥ」が１６日、東京・有明の東京ガーデンシアターで日本デビューツアー（３都市４公演）のファイナル公演を迎えた。日本デビュー曲「Ｌｕｃｋｙ」や、韓国でのデビュータイトル曲「Ｓｈｈｈ（ＪａｐａｎｅｓｅＶｅｒ．）」などをパフォーマンス。「こんにちは。私たちがＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥです」と全員であいさつすると「もう最後の公演というのが信じられません。エ