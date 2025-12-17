【ロンドン共同】フィンランドの連立与党議員らが「つり目」ポーズを取り、アジア人差別だと炎上している問題で、オルポ首相は17日、駐日フィンランド大使館のX（旧ツイッター）に「心からおわび申し上げます」と投稿した。