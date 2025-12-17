熊本県の木村知事に、今年の県政運営の成果として挙げるものを聞きました。 【写真を見る】熊本県の木村知事 2025年の成果は？ TSMC・鉄道復旧・渋滞解消…2年目の手応え「実はかなり○○の濃い人間で…」 動き出したTSMC第2工場の建設。JR肥薩線の復旧合意。 急ピッチで進む道路拡幅と新たな将来構想。 今年1月からの休みは32日と「働いて働いて働いて働いた」木村知事でしたが、この1年をどのように捉えているのでしょうか。