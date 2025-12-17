ノーマン・ポドホレツさん（米著述家）米紙ニューヨーク・タイムズによると16日、東部ニューヨークで肺炎の合併症のため死去、95歳。ネオコン（新保守主義）を初期からけん引し、01年の米中枢同時テロの直後にイラクのフセイン大統領の排除を主張、米国による03年のイラク侵攻の思想的支柱となった。30年、ニューヨーク生まれ。60年に雑誌「コメンタリー」の編集長に就任。ベトナム反戦を訴える記事を掲載するなど当初は左派的