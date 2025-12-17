１７日午後４時１０分頃、京都市右京区常盤東ノ町の市道で、少なくとも計５台が関係する事故が起きた。市消防局によると、計３人が搬送され、４０歳代くらいの女性が心肺停止、女児と６０歳代の男性が軽傷という。京都府警右京署は、目撃者やドライブレコーダーの情報から、東行きの車が西行きの対向車線に突っ込み、事故が起きたとみて調べている。現場はＪＲ太秦駅から北東約８００メートルの東西に走る丸太町通で、片側２