大泉洋主演のテレビ朝日ドラマ「ちょっとだけエスパー」最終回が１６日に放送された。多大な犠牲が生じても、１０年後に事故で亡くなる四季（宮崎あおい）の運命を変えようとする兆（岡田将生）の計画を阻止するために文太（大泉洋）たちが立ちはだかり…。最終盤には謎の白い男（麿赤兒）の、まさか正体も判明した。結果、３４人が亡くなったクリスマスの事故は犠牲者ゼロとなり、四季と文人（岡田将生）が恋仲になりそう