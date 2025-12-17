俳優水上恒司（26）が17日、都内で、主演映画「WIND BREAKER／ウインドブレーカー」（萩原健太郎監督）の公開御礼舞台あいさつに、木戸大聖（29）綱啓永（26）、BE：FIRSTのJUNON（27）と出席した。観客から寄せられた質問用紙を引いて質疑応答をした登壇者たち。学生時代にあこがれた先輩がいたかと聞かれ、水上は「高校1年の時の、野球部キャプテン。まあ頭が悪かった。留年ぎりぎり。でも、野球IQという言葉があるんですけど、