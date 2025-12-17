【新華社東京12月17日】東京でこのほど「2025国際ロボット展」が開催され、産業用ロボットの新たな発展の方向性を示す協働ロボットのほか、将来的にサービス業や物流、医療などの分野で幅広い応用が期待される人型ロボットが注目を集めた。今回出展された人型ロボットは、半数以上が中国企業によるものだった。浙江省のロボットメーカー杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の人型ロボットG1は全身に最大43個の関節モータ