県所管の選挙の候補者が、通称を使えるようになります。県選挙管理委員会は、県が所管する選挙で候補者に渡すのぼり旗や腕章など、いわゆる「選挙の7つ道具」について、今後、旧姓などの通称の使用を認める事を決め、きょう市町村選管に通知しました。これまで県所管の選挙での「7つ道具」については氏名に関する明確な規定がなく、県選管は市町村選管に対し明文化していませんでした。これまでは戸籍上の本名を記して候補者に配布