県議会の議員定数について、現在の40を次の県議選から38に2つ減らす議長案が来週開かれる各会派の代表者会議で示されることが分かりました。関係者によりますと、高岡市と下新川選挙区で定数をそれぞれ1減らす案になっています。また、第1選挙区と第2選挙区がある富山市については、合区にせず2つの選挙区のままの案になる見通しです。