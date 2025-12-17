県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格はおととい時点で159.3円となり6週連続で値下がりしました。160円を下回るのは4年ぶりで、来週以降も値下がりが続く見込みです。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は159.3円で、先週より4.1円値下がりしました。県内では6週連続の値下がりで160円を下回るのは、2021年9月以来およそ4年3か月ぶりです。政府は、ガソリンの暫