SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は2日目を迎えた。エース機と歩む4日間に馬場貴也（41＝滋賀）の胸は高鳴る。看板25号機を手にして最大のチャンスが訪れた。「5、6月には2ndに来られるとは思っていなかったです」と今年を振り返る。7月地元びわこ全国ボートレース甲子園Vまではとにかく苦しんだ。いつもと違う険しい道のり。だからなのか、今年は気負いを全く感じない。「