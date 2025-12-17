県議会の野党系会派は12月17日、花角知事に対する不信任決議案の提出を見送る方針を決めました。花角知事は県議会で「信任」される見通しで、その後、経済産業省を訪れ、柏崎刈羽原発の再稼働について「地元同意」の手続きを行う見込みです。花角知事は柏崎刈羽原発の再稼働について容認する姿勢を表明しています。12月県議会では再稼働に関連する補正予算案を提出したうえで自身の進退をかけて「信任・不信任」の判断を議会に仰い