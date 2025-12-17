西武の西川愛也外野手（26）が17日、西武鉄道が開催したイベント「『52席の至福』×埼玉西武ライオンズ〜ありがとう2025〜」に参加し、全席レストラン車両の列車内で約2時間、ファンとの鉄道旅を楽しんだ。3年連続3回目の参加となった今回は、おととしの188名、昨年の658名を大きく上回る1001名と応募が殺到した。約10倍近い倍率のなかから抽選で選ばれた104名とともにサイン会や写真撮影会、プレゼント抽選会などで交流すると