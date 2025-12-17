Çò¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÌîß·¤·¤ª¤ê(14)¤¬¡¢¥á¥¬¥Í½÷»Ò»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¡Ønicola¡Ù£±¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Âç¤­¤á¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Çò¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉþ¤â¥á¥¬¥Í¤â²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¿´·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È