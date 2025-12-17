マックCMで「刑事ドリンク」として女優の郄石あかり(22)＝宮崎市出身＝が出演中のテレビCMショットを公開して話題になっている。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインの松野トキを演じている郄石。インスタグラムに「マクドナルドのTVCMに出演させていただいています。自分にとっては夢のような時間でした」と綴って。黒い革ジャンを羽織り、キリッとした表情でマクドナルドのドリンクを飲むCMショットを公開