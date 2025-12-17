すっかり怪談の虜になったヘブンだが…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は18日、第12週「カイダン、ネガイマス。」の第59回が放送される。トキ(郄石あかり)とヘブン(トミー・バストウ)の怪談語りから一夜明けた。二人ともまだまだ話したりない、聞き足りない！ヘブンは学校を休むと言い出すほど。また夜に怪談を話す約束をとりつけ、二人はそれぞれ仕事に取り掛かる。中学校では錦織(吉沢亮)が正木(日高由起刀)からヘブ