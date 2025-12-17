ペットボトルのリサイクルから広がる循環型社会の実現に向けて、明和町が町内に拠点の工場を置く企業と協定を結びました 調印式にのぞんだのは、明和町の冨塚基輔町長と、飲料製品の充てん事業を手がけ町に拠点の工場を置く、日本キャンパックの多田秀明副社長です。 協定は、町内で収集されたペットボトルを再資源化し、工場で新たなボトルとして再利用する、地産地消型のリサイクルを推進するものです。 すべての工程を町内で