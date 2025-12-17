【資料】ガソリンスタンド レギュラーガソリン１リットル当たりの群馬県内の平均小売価格は、前の週より下がって１５６円４０銭となりました。 店頭価格は、ガソリン税の暫定税率が廃止される今月３１日まで、緩やかに下落する見通しです。 経済産業省が１７日に発表した、レギュラーガソリン１リットル当たりの県内の平均小売価格は、おとといの時点で前の週の調査より４円３０銭安い１５６円４０銭となりま