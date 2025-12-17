高崎市の小学生が、国道１８号沿いに設置された交通安全を祈願するだるまを清掃しました。交通安全だるまは、高崎観光協会が「だるまの里」高崎市をアピールするため、高崎市下豊岡町の国道１８号沿いに１９９４年に設置したものです。 地元の豊岡小学校では、２００５年から毎年、冬のこの時期にだるまの清掃活動に取り組んでいます。 １７日は６年生約６０人が参加し、ふきんを使って交通安全と書かれた５体のだるまの汚