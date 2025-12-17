前橋市の男性職員とのホテル密会問題で辞職した小川晶前市長（４２）が１７日、記者会見を開き、来月投開票の市長選に出直し立候補することを表明しました。 小川さんは「政治家である以上、人生をかけてふたたび市長選にチャレンジすることを決意した」と述べました。 会見の中で小川さんは、立候補を決めたのは１６日の夜だとして、「やり残した公約を実現することが責任だと思っている。子育てや農業、まちづくりなどの政策を