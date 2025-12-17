福岡県警早良署は17日、福岡市早良区田隈3丁目7番付近の道路上で同日午後3時10分ごろ、通行中の女子生徒が自転車に乗った見知らぬ男から「かわいいから話したい」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30歳前後で身長170くらいの中肉。黒髪、黒色ジャンパー、白色シャツ、黒色長ズボン着用。黒色のスポーツタイプ自転車に乗車していたという。